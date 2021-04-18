صواريخ تصيب قاعدة عسكرية تضم متعاقدين أميركيين في العراق

المصدر: سامراء - أ ف ب

أصيب خمسة أشخاص بجروح عندما استهدفت خمسة صواريخ الأحد قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، سقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شركات أميركية، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس.

وأصاب صاروخان مناماً ومطعماً تابعين لشركة «ساليبورت» الأميركية، كما أوضح المصدر، ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى هم ثلاثة عسكريين عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.

وتعمل شركات متعاقدة مع الدولة العراقية على صيانة طائرات أف-16 المتمركزة في بلد ويعمل بها عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحاً خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 فبراير.

ولم تتبن أي جهة بعد هذا الهجوم، لكن غالباً ما تنسب واشنطن الهجمات المماثلة التي تستهدف قواتها أو مقراتها الدبلوماسية لمجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران باتت منضوية في مؤسسات الدولة الرسمية.

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