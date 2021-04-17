صلاة حاشدة بالمسجد الأقصى في أول جمعة من رمضان

المصدر: القدس - أ.ف.ب

وصل آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى في أول جمعة من شهر مضان، لأداء صلاة الجمعة فيه للمرة الأولى منذ انتشار جائحة «كوفيد-19» في 2020.

وتوافد المصلون على المسجد الأقصى من معظم بواباته، في حين نشرت الشرطة الإسرائيلية قوات كبيرة منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة القدس الشرقية وأزقة البلدة القديمة، حيث أغلقت محاور الطرق.

وقالت الشرطة في بيان إنها اتخذت هذه الإجراءات «بهدف السماح بحرية ممارسة الطقوس الدينية لعشرات آلاف المسلمين الذين وصلوا لأداء الصلاة».

وفرضت إسرائيل في العام الماضي إجراءات قيود صارمة تزامنت مع بدء شهر رمضان، ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

ويأتي السماح بالصلاة في الأقصى بعد حملة تطعيم واسعة شملت أكثر من نصف سكان إسرائيل، بمن فيهم سكان القدس الشرقية الفلسطينيون.

وكان مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، قد توقع أن يصل عدد المصلين في المسجد الأقصى إلى 100 ألف من مدينة القدس ومحيطها ومن الضفة الغربية المحتلة ومن الفلسطينيين العرب في إسرائيل.

وقال «هذه أول مرة ستصل فيها هذه الأعداد في أول جمعة من شهر رمضان المبارك منذ انتشار فيروس كورونا. في رمضان الماضي لم يسمحوا لأحد بدخول الأقصى».

وسمحت إسرائيل بدخول المسجد الأقصى لـ10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة تلقوا اللقاح ضد «كوفيد-19»، وفق مكتب التنسيق الحكومي الإسرائيلي التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

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