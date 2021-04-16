السعودية.. إصابات «كورونا» الحرجة تتخطى حاجز الألف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تخطت الحالات الحرجة المصابة بفيروس «كورونا» المستجد في السعودية حاجز الألف، إذ وصلت اليوم، إلى 1034 حالة حرجة.

وسجّلت وزارة الصحة 964 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المؤكدة إلى 403106 من بينها 9285 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.

وبلغ إجمالي المتعافين 387020 بعد تسجيل 918 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفع مجموع المتوفين إلى 6801 بإضافة 10 وفيات جديدة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ونصحت بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».

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