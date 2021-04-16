رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا يثمن جهود الإمارات في الحفاظ على حقوق العمال خلال فترة «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا سعود الحجيلان، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس كورونا، واصفا حزمة الإجراءات التي اتخذتها في مكافحة هذه الجائحة، والوقاية منها بالناجعة والفعالة، والتي اتخذت من البحث العلمي كأساس للقراءة المستنيرة للواقع، موضحا أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في التعجيل بعودة الحياة الطبيعية في مختلف قطاعات الدولة.

وثمن الحجيلان في تصريح صحافي دور حكومة دولة الإمارات العربية في الحفاظ على حقوق العمال وحمايتها خلال فترة الجائحة مما خفف من آثارها السلبية على قطاع عريض من العمال.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وأفريقيا، بالتحية والتقدير للقيادة السياسية في الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على جهودهم المثمرة وتخطيطهم الرائد ورؤيتهم الطموحة والتي حولت البلاد إلى مركز تجاري واقتصادي عالمي.

دبي - الإمارات اليوم

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