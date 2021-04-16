الأردن يسجل 60 حالة وفاة و 2732 إصابة بكورونا

المصدر: عمان - وام

أعلن الأردن اليوم تسجيل 60 حالة وفاة و 2732 إصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 8117 حالة والإصابات إلى 681870 إصابة.

و ذكر بيان صادر عن رئاسة الوزراء و وزارة الصحة في الأردن أن عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا بلغ 47841 حالة بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 245 حالة فيما غادرتها 294 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2265 حالة.

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