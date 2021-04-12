البيت الأبيض: الولايات المتحدة "ليست ضالعة" في حادث المنشأة النووية الإيرانية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أكّد البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة لا دخل لها بما اعتبرته إيران عملا تخريبيا استهدف مصنعاً لتخصيب اليورانيوم في نطنز.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ "الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل في ما حصل"، مضيفة: "ليس لدينا ما نضيفه بشأن التكهنات حول الأسباب والتداعيات".

واتهمت طهران إسرائيل، اليوم الاثنين، بتخريب هذا المصنع النووي متعهدة الرد وتكثيف أنشطتها الذرية، وذلك في موازاة جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المحادثات غير المباشرة في هذا الصدد ينبغي ألا تتأثر.

وأضافت: "ما نركز عليه بالتأكيد هو المسار الدبلوماسي. لم نتلق أي معلومة تفيد أن المشاركة في المحادثات التي تجري الأربعاء قد تبدلت".

وأعرب الاتحاد الأوروبي وروسيا اللذان يشاركان في هذه الجهود الدبلوماسية عن أملهما في ألا يؤدي "حادث نطنز" إلى تقويض المحادثات.

إلى ذلك، أعلنت إيران، تعليق "أي حوار حول حقوق الإنسان" مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الناتج من هذا الحوار.

وأورد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء اتخذ ردا على إعلان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين إيرانيين لدورهم في "القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر 2019 في إيران".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news