إيران تفرض عزلاً عاماً 10 أيام

المصدر: طهران ■ رويترز

فرضت إيران أمس، عزلاً عاماً 10 أيام في معظم أنحاء البلاد للحد من انتشار موجة رابعة من جائحة «كورونا».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة علي رضا رئيسي، إن العزل سيسري في 23 من أقاليم إيران البالغ عددها 31 إقليماً.

وأغلقت الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية أبوابها وستُحظر التجمعات خلال شهر رمضان.

وتجاوز عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في إيران مليوني حالة، كما زاد متوسط عدد حالات الإصابة اليومية على 20 ألفاً خلال الأسبوع الأخير، طبقاً لوزارة الصحة التي أعلنت عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بالمرض إلى أكثر من 64 ألف حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news