انتهاء اجتماع لجنة الاتفاق النووي وإيران تدعو مجددا لإلغاء كامل الحظر الأميركي

المصدر: طهران /فيينا - د ب أ

انهت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجولة الثانية من اجتماعها الدوري الـ 18 اليوم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا.

واتفقت الوفود المشاركة في الاجتماع، والتي تضم إيران وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على عقد الاجتماع المقبل يوم الأربعاء القادم على مستوى مساعدي وزراء خارجية الدول الأعضاء، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأكد رئيس الوفد الايراني لاجتماع فيينا، عباس عراقجي، رغبة إيران في مواصلة التعاطي الجاد في ضوء الإرادة السياسية والجدية لدى الأطراف الأخرى، داعيا إلى ضرورة إلغاء كامل الحظر الأمريكي كخطوة مهمة لإحياء الاتفاق النووي.

وأكد عراقجي، وهو مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، بأن أيا من أنشطة إيران النووية لن يتوقف ولا حتى ينخفض قبل الالغاء الكامل للحظر من قبل امريكا وعودتها للاتفاق النووي.

من جهة أخرى، قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المشاركين أكدوا عزمهم على مواصلة الجهود الدبلوماسية المشتركة الجارية.

وأضافت أن انريك مورا، منسق الاتحاد الاوروبي، سوف يواصل اتصالاته المنفصلة مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة.

وطالبت الولايات المتحدة بعودة إيران لتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 قبل رفع العقوبات التي كان الرئيس السابق دونالد ترامب فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد انسحابه من الاتفاق عام 2018، ولكن طهران تصر أولا على إلغاء العقوبات.

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