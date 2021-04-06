العاهل الأردني يوكل موضوع الأمير حمزة إلى عمه الأمير الحسن

المصدر: عمان - وكالات

قالت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» إنه في ضوء قرار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل الملك عبدالله الثاني هذا المسار لعمه الأمير الحسن بن طلال، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة.

وجاء في تغريدة صادرة عن الديوان الملكي الأردني، أن الأمير حمزة أكد أنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.

من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية لديها من القدرة والكفاءة والاحترافية ما يمكنها من التعامل مع أي مستجدات تطرأ على الساحتين المحلية والإقليمية بمختلف المستويات، ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية وبالقوة، وأية مساعٍ يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه، وزعزعة أمن واستقرار المملكة، التزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن وقيادته الهاشمية.

وشدّد اللواء الركن الحنيطي في بيان أمس، على أهمية الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في الحفاظ على هيبة الدولة وترسيخ مكانتها الاستراتيجية والتاريخية.

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