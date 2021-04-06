السودان: 18 قتيلاً في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور

المصدر: الخرطوم - وكالات

قتل 18 شخصاً وجرح 54 آخرون في اشتباكات قبلية شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، يومي السبت والأحد، على ما أفادت لجنة أطباء السودان أمس.

وأوضح فرع غرب دارفور في اللجنة في بيان تلقته وسائل الإعلام «أحصت اللجنة 18 قتيلاً و54 جريحاً»، مشيراً إلى أن «الجرحى والمصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفى الجنينة التعليمي». وأكدت اللجنة أن الاشتباكات بدأت السبت واتسعت بصورة أكبر صباح الأحد.

وأكد شهود عيان استمرار الاشتباكات حتى صباح أمس.

وقال عبدالرحمن محمد أحمد أحد سكان المدينة لفرانس برس، عبر الهاتف «استيقظنا صباحاً على أصوات إطلاق النار بمختلف أنواع الأسلحة حيث كانت الاشتباكات مستمرة، وامتدت إلى أغلب أحياء المدينة».

وفي يناير الماضي قتل نحو 50 شخصاً في اشتباكات بين مجموعات تنتمي إلى القبائل العربية، وأخرى تنتمي إلى قبيلة المساليت الإفريقية.

وأشارت لجنة الأطباء إلى هجوم تعرضت له سيارة إسعاف كانت تنقل بعض مصابي الاشتباكات القبلية.

وقالت اللجنة «مازالت المستشفيات تستقبل المزيد من الضحايا».

ويعاني إقليم دارفور الواقع غرب السودان اضطرابات منذ عام 2003، عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى أقليات إفريقية بحجة تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً ضد حكومة الخرطوم التي ناصرتها مجموعات عربية.

وتراجعت حدة القتال في الإقليم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن الاشتباكات القبلية ظلت مصدر التهديد الرئيس للأمن في الإقليم.

وفي نهاية ديسمبر الماضي أنهت رسمياً بعثة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مهمتها في الإقليم التي بدأتها في عام 2007.

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