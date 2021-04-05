ملك الأردن يوكل قضية الأمير حمزة لعمه الأمير الحسن

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إنه في ضوء قرار الملك عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل الملك عبدالله الثاني هذا المسار لعمه الأمير الحسن بن طلال، الذي تواصل بدوره مع الأمير حمزة.

وجاء في تغريدة صادرة عن الديوان الملكي الأردني، أن الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.

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