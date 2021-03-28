الأردن يمدد حظر التجول الليلي لغاية منتصف مايو

المصدر: عمان - أ ف ب

قررت الحكومة الأردنية الأحد تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية إلى منتصف شهر مايو المقبل بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحافي إن «رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة، حتى 15 مايو المقبل».

وحظر التجول الليلي يبدأ من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لغاية السادسة السادسة صباحا من كل يوم.

وأضاف دودين إن «رئيس الوزراء قرر كذلك استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، حتى تاريخ 15 أيار/مايو المقبل».

وقررت الحكومة في العاشر من الشهر الحالي منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وإغلاق الحدائق العامة والنوادي الليلية والبارات وصالات الديسكو والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديميات والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية.

وقال إن الحكومة ستتخذ الأسبوع الحالي «إجراءات تخفيفية وتحفيزية للاقتصاد» دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب دودين فإن هذه الأجراءات أتخذت بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية و«وصولنا إلى مستويات مقلقة من انتشار هذا الوباء».

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