السعودية: استمرار ارتفاع إصابات كورونا عند 531 حالة اليوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

واصلت حالات الاصابة بمرض كورونا (كوفيد-19) الارتفاع في السعودية، بعد أن أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، فيما تم تسجيل 389 حالة تعافي و7 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة السعودية»، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بالمملكة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 388325 حالة، من بينها 4728 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 638 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 37674 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6650 حالة وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news