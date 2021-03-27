الكاظمي: الانتخابات العراقية في موعدها ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة

المصدر: بغداد - د ب أ

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم، أن الانتخابات ستجري في موعدها، فيما شدد على عدم التراجع عن مشروع بناء الدولة.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة».

وأضاف الكاظمي أن «هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل.. الانتخابات في موعدها بإذن الله، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة».

من جهة أخرى أكد العراق والأردن مجددا اليوم على أهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب جدا.

وأكد رئيس الوزراء العراقي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي بينهما على تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، وأهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب جدا.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فقد نافش الطرفان القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.



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