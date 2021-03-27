100 ألف جنيه مصري لأسرة المتوفى و40 للمصاب في حادث قطاري سوهاج

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه بمضاعفة أرقام التعويضات المالية لضحايا قطاري سوهاج وأسرهم، إذ أن المبلغ بات حاليا 100 ألف جنيه لحالات الوفاة، ومن 20 لـ40 ألف جنيه لحالات الإصابة، طبقا لوضع الإصابة نفسها.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحافي حول تصادم القطارين بسوهاج من المحافظة، ونشرها فضائية «إكسترا نيوز»، أنه فور ورود أخبار تفيد بوقوع حادث تصادم في قطارين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تحريك طائرة خاصة تابعة للقوات المسلحة لنقل الحالات المصابة الحرجة، التي ستستدعي تدخلات جراحية دقيقة، قد لا تكون متوافره في سوهاج، وتحتاج لإجراءها في مستشفيات القاهرة.

وأكد أنه جرى تحديد كل الحالات الموجودة في المسشتفيات تمهيدا لنقلها من خلال تلك الطائره، لافتا إلى أنه تحرك وبصحبته خمسة وزراء من الحكومة من أجل زيارة عدد من المسشتفيات في المحافظة للاطمئنان على حالات المصابيين وتلقيهم للرعاية الصحية المطلوبة، كما أن وزير النقل في مكان الحادث لإزالة الأثار المترتبة عليه، ولرؤية الوضع على الطبيعة وإعادة تسيير حركة السكة الحديد.

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