السعودية.. أعداد إصابات كورونا تواصل الارتفاع عند 482 حالة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

واصلت إصابات فيروس كورونا المستجد في السعودية ارتفاعها، بعد أن كان منحنى الإصابات متذبذباً نسبياً خلال الأشهر الماضية، وتسجيل تراجع في الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تسجيل 482 حالة مؤكَّدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة إلى 386 ألفاً و782 حالة، من بينها 4321 حالة نشطة، منها 622 حالة حرجة ما زالت تتلقى العلاج في المستشفيات.

وارتفعت حالات التعافي من الفيروس لتصل إلى 375 ألفاً و831 حالة بعد تسجيل 360 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما ارتفعت حالات الوفاة إلى 6630 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وأكدت الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» ومضاعفاته، لافتة النظر إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة، وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان، وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

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