الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات بـ"كورونا" منذ نوفمبر

المصدر: نيودلهي - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 47 ألفاً و 262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ نوفمبر الماضي، عندما تم تسجيل 47 ألفاً و 905 حالات إصابة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند 11 مليون و 734 ألفا و 58 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 275 حالة وفاة، فيما تعد أعلى حصيلة حالات وفاة يومية منذ 83 يوماً، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 160 ألفا و 441 حالة.

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