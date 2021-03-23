باكستان تشدّد إجراءات مواجهة فيروس كورونا

المصدر: إسلام آباد ■ د.ب.أ

قرّرت السلطات الباكستانية، أمس، تشديد الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واتخاذ إجراءات ضد الانتهاكات، وذلك في ظل مواجهة البلاد موجة ثالثة من تفشي الفيروس. وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات، إصدار تعليمات للإدارات بالعاصمة والأقاليم باتخاذ إجراءات لمواجهة المخالفات، مضيفاً أنه يمكن أن يتم إرسال المخالف للسجن لمدة شهر، فيما تخضع بؤر تفشي الفيروس لإجراءات إغلاق، كما تم جعل ارتداء الكمامة إلزامياً، وأغلقت المؤسسات التعليمية أبوابها، كما تغلق الأسواق والمتنزهات مبكراً.

وسجلت باكستان 3669 حالة إصابة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة 630 ألفاً و471 حالة، والوفيات 13 ألفاً و863 حالة.

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