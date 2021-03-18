إسبانيا تجرب العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بدأت الحكومة الإسبانية اختبار فكرة أسبوع عمل مدته أربعة أيام فقط.

ويشمل المقترح الشركات المهتمة، حيث سيعمل الموظفون 32 ساعة موزعة على أربعة أيام دون أن يؤثر الإجراء على انخفاض أجورهم.

هذا المشروع هو ثمرة لدعوة أعلنها مقترح عن الحزب اليساري الإسباني "ماس بايس" وكتب إنيجو إيريجون، رئيس الحزب على «تويتر»: "مع أسبوع مكون من أربعة أيام عمل بواقع 32 ساعة، نفتح نقاشاً اجتماعياً حقيقياً"، مضيفاً "سيكون الأمر مثيراً للجدل، لكن سيفتح الأمر مجالاً للنقاش السياسي مستقبلاً". بشكل ملموس، من المقرر أن تبدأ التجربة في إسبانيا في الخريف المقبل، ولاتزال تفاصيل الإجراءات غير معروفة بعد، لكنها قد تشمل ما يصل إلى 200 شركة إسبانية، وتعني ما بين 3000 و6000 موظف.

كما اقترح "ماس بايس" تخصيص ميزانية قدرها 50 مليون يورو لهذه العملية موزعة على ثلاث سنوات.

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