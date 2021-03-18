«مجلس التعاون» يرفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية

المصدر: الرياض ■ وكالات

أكد وزير خارجية البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن دول المجلس الست ترفض أي تدخلات خارجية في شؤون الدول العربية.

وشدد الزياني، خلال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد أمس في الرياض، على ضرورة «تطبيق القرارات الدولية بشأن اليمن لإنهاء الانقلاب».

وأضاف: «مجلس التعاون يدعم جهود إنهاء الصراعات في سورية وليبيا واليمن، والظروف الصعبة والدقيقة في الشرق الأوسط تتطلب عملًا موحَّدًا».

وأشار الزياني إلى أن مقررات بيان العلا أحرزت خطوات مهمة لتعزيز التعاون المشترك، مشدداً على أنه «لابد من الإشادة بالجاهزية العالية لقوات الدفاع الجوية السعودية».

واستطرد قائلًا: «ندين محاولة الحوثيين استهداف المدنيين في السعودية»، مضيفاً: «شهدنا تضامناً دولياً واسعاً مع السعودية ضد الاعتداءات الإرهابية الحوثية».

وانطلقت في الرياض، أمس، أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وجرى، خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

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