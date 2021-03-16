السعودية تسجل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، عن تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 204 حالة تعافي و5 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة السعودية»، اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 383106 حالة، من بينها 3398 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 560 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 373130 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6578 حالة وفاة.

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