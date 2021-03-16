إيران تنفي صلتها بهجمات العراق

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

نفى دبلوماسي إيراني وجود أي صلة لبلاده بالهجمات الأخيرة على قواعد أميركية في العراق، وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئاسة مجلس الأمن، إن إيران «لم تشارك، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي هجوم مسلح من قبل أي كيان أو فرد ضد الولايات المتحدة في العراق».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أعلنت نهاية فبراير الماضي تنفيذ ضربات جوية على مواقع للبنية التحتية التي تستخدمها جماعة مسلحة مدعومة من إيران في شرق سورية، وجاءت الضربات بعد إطلاق قرابة 14 صاروخاً في هجوم على قاعدة جوية بإقليم كردستان توجد فيها قوات أميركية، وأسفر الهجوم عن مقتل مقاول مدني وإصابة مقاولين أميركيين وأحد أفراد الجيش الأميركي.

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