الأردن يسجل 9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: عمّان - بترا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5428 وفاة و486470 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في الأردن إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 79723 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 491 حالة، فيما غادرت 328 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 5124 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 401319 حالة.

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