وفاة مرضى بمستشفى حكومي في الأردن جراء انقطاع الأوكسجين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي عدد من المرضى المصابين بكورونا، اليوم السبت، في مستشفى حكومي غربي العاصمة الأردنية عمان، جراء انقطاع الأكسجين عنهم.

وأفادت قناة "المملكة" الرسمية، في نبأ مقتضب، بوفاة 6 من المرضى في مستشفى "السلط الجديد"، جراء انقطاع الأكسجين عنهم. من جهتها تحدثت مصادر إعلامية عن وفاة 4 مرضى فقط، بينما أكدت مصادر أخرى أن عدد المتوفين بلغ 8 أشخاص على الأقل.

وعمّت حالة من الهلع المستشفى بسبب الحادثة، بالتزامن مع تواجد أمني كثيف داخله بعد تجمع لعائلات مصابي كورونا قبالة المستشفى خشية على مرضاهم.

وتوجّه وزير الصحة نذير عبيدات إلى المستشفى لعقد اجتماع لبحث أسباب انقطاع الأوكسجين عن المرضى ووقوع وفيات.

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