إندونيسيا :رحلة مدرسية تنتهي بكارثة وعشرات الضحايا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفادت وزارة النقل في إندونيسيا، بأن حافلة تقل تلاميذ وبعض أولياء الأمور هوت في واد على جزيرة جاوة الليلة الماضية، لدى عودتهم من نزهة، ما أسفر عن مقتل 27 شخصا.

وقال ديدين ريدوانسا، رئيس هيئة البحث والإنقاذ المحلية، إن الحافلة كانت عائدة من رحلة مدرسية وعلى متنها 66 شخصاً من مدرسة إسلامية ثانوية عندما فقد السائق السيطرة عليها وسقطت في وادٍ ضيق في منطقة سوميدانج.

وأضاف أن شخصاً ما زال عالقاً تحت الحطام بينما تم إنقاذ الباقين

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