إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز الـ 117.5 مليوناً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أظهرت بيانات مجمّعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم تجاوز 117.5 مليوناً حتى صباح اليوم (الأربعاء)، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى نحو 319 مليون جرعة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وكشف أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 117 مليوناً و556 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 66.6 مليوناً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و610 آلاف حالة.

وفي ما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمّعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه جرى إعطاء نحو 319 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب إفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. بالإضافة إلى تصدرها دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقحين بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news