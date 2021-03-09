السيسي: مصر تشهد ميلاد جمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر تشهد ميلاد دولة جديدة وجمهورية جديدة مع افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، مشددا على «أننا نسعى لتغيير واقع المصريين للأفضل».

وقال السيسي خلال كلمة اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الثالثة والثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إننا نسعى لتغيير حياة المصريين للأفضل من خلال مبادرة «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف، مشددا على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعامل مع قضية ضبط البناء باستهانة.

ودعا السيسي المصريين إلى الحفاظ على الوطن وإعلائه وتجنب الإضرار به، مشددا على أنه يجب على أهلها الموجودين أن يعلوا من شأن مصر ويحافظوا عليها ولا يخربونها، حتى لا تضيع التضحيات التي قدمها الشهداء».

وقال السيسي في كلمته: «لم نترك المحافظات.. ونتحرك في كل الاتجاهات.. وكل فئات المجتمع من مثقفين وفنانين يجهزوا لهذا.. من أول أسوان حتى العلمين والمنصورة الجديدة والعاصمة الجديدة».

وأكد السيسي: «الموضوع ليس مباني بل هو تطوير كبير نعمل له.. افتتاح العاصمة الجديدة إعلان الجمهورية الجديدة».

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد عقد مساء أمس، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار،، ووزير النقل كامل الوزير.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع، هو بدء التنسيق من الآن لافتتاح مشروع العاصمة الإدارية بصورة تليق بهذا المشروع الحضاري العملاق، وكذا تنفيذ خطة انتقال الحكومة بالصورة التي تدفع نحو تطوير العمل الحكومي.



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