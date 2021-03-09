إدراج اسم ميشيل أوباما في القاعة الوطنية الأميركية لمشاهير النساء

المصدر: نيويورك - رويترز

سُيدرج اسم السيدة الأولى الأميركية السابقة ميشيل أوباما في القاعة الوطنية لمشاهير النساء مع ثماني نساء أخريات منهن الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة بيبسي إندرا نويي، وأيقونة كرة القدم ميا هام، وعالمة الرياضيات في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والتي توفيت في العام الماضي كاثرين جونسون.



واختارت قاعة مشاهير النساء أمس الاثنين مجموعة 2021 التي ستدرج أسماؤهن في الثاني من أكتوبر.

تشمل القائمة أيضا المؤلفة أوكتافيا بَتلر التي توفيت في 2006 وريبيكا هالستيد التي عملت في الجيش لنحو 30 عاما والشاعرة جوي هارغو والفنانة جودي شيكاغو والناشطة إيميلي هاولاند التي توفيت في 1929.

وذكر الموقع الإلكتروني لقاعة المشاهير «برزت ميشيل أوباما كواحدة من أكثر النساء تأثيرا وشهرة في القرن الحادي والعشرين».

وأضاف «ستحتفل القاعة الوطنية لمشاهير النساء بإدراج هؤلاء السيدات المتميزات في القاعة خلال الاحتفال الذي يقام كل عامين وسيكون بالحضور الشخصي في 2 أكتوبر 2021».

وذكرت المنظمة أنها تراقب عن كثب تطورات وضع مرض «كوفيد-19» في ولاية نيويورك وستعمل بحرص على التأكد من أن تكون نسبة الحضور الشخصي في مراسم الإدراج آمنة للمشاركين كافة.



وأضافت أن مبيعات التذاكر لن تبدأ قبل أبريل أو مايو، مضيفة أنها ستبث المراسم على الهواء مباشرة عبر الإنترنت بما يتيح للجميع متابعتها مجانا.

وقالت القاعة الوطنية لمشاهير النساء، ومقرها سنيكا فولز في نيويورك، إنها أقدم منظمة في الولايات المتحدة معنية بالاحتفاء بإنجازات الأميركيات المتميزات وتكريمهن.

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