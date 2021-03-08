"القوات الملكية السعودية" يجتاح "تويتر".. ومغردون: "صباحكم وطن شامخ"

المصدر: ديما منصور - دبي

اجتاح وسم #القوات_الملكية_السعودية موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إعلان وزارة الطاقة السعودية، تعرض إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، دون أن يسفر عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وشكر المغردون، من خلال الوسم، القوات الملكية السعودية، لتصديها الدائم لهذا النوع من الهجمات، والدفاع بكل ما تملك من قوة عن أمن وأمان السعودية وأهلها، فقال أحدهم: "لا يعلم أصحاب هذه الهجمات أن القوات السعودية لهم بالمرصاد.. اللهم انصر جنودنا وأبطالنا ومكنهم من عدوهم.. شكرا أبطال الدفاع الجوي على كل ما تفعلونه لأجلنا ولدوام الأمن والأمان في بلادنا".

كما أكد مغردون على أن هذه الهجمات تعتبر جريمة بحق العالم أجمع، فقال أحدهم: "محاولة المساس بأي شبر من تراب هذه البلاد الطاهرة ومقدراتها الخيرة جريمة بحق العالم.. اللهم احفظ وطننا وولاة امرنا وادم علينا الأمن والامان".

من جانبهم عبر مغردون عن فخرهم بأبطال الدفاع الجوي السعودي، مشيرين إلى أن بطولاتهم هي مصدر اعتزاز لكل مواطن ومقيم على أرض المملكة، فقالت إحدى المغردات: "أنتم أبطال يا أبناء بلادي.. بفضل الله نعيش أعلى درجات الفخر والاعتزاز بما يسطره أبطال #القوات_الجويه_الملكيه_السعوديه ومع كل البطولات على الأرض وفي كبد السماء لن يتمكن الأعداء من وطننا.. آمنون لربنا حامدون وبرجالنا فخورون".

من جهتهم أكد مغردون على ولائهم لجنود المملكة، وعلى استعدادهم لبذل أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن، فقال أحدهم: "#كلنا_الحزم وحدودنا بأرواحنا عنها نذود، وأرواحنا ترخص ولا توطى الحدود".

ووصف مغردون صباح اليوم بأنه "صباح الشموخ"، فقال أحد المغردين: "صباحكم بلد شامخ لا يهتز بفضل الله".

وقال آخر: "صباحكم وطن الشموخ".

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