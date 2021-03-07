بابا الفاتيكان: العراق سيبقى في قلبي

المصدر: بغداد - د ب أ

قال بابا الفاتيكان فرنسيس مساء اليوم الأحد أن العراق سيبقى في قلبه.

وأضاف أمام نحو 10الاف مواطن تجمعوا لأداء القداس في ملعب فرانسوا حريري وسط اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق " اقترب موعد الرحلة إلى روما وسيبقى العراق في قلبي".

وتابع "أدعو إلى تعاون الطوائف في خدمة الصالح العام واشكر الحكومة والسلطات المحلية على إعداد هذه الزيارة وترحيبهم بي بمودة".

وذكر "العراق في قلبي واصلي من أجل العراق والجماعات الدينية المختلفة".

واختتم القداس بالقول" بارك الله بالعراق...واقول للعراقيين سلاما سلاما".

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