ترامب «غاضب» من الحزب الجمهوري.. ويدعو لعدم استخدام اسمه دون موافقته

المصدر: واشنطن - د ب أ

طالب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وغيرها من الكيانات الجمهورية بالتوقف عن استخدام اسمه في رسائل البريد الإلكتروني والسلع والأشياء الخاصة بجمع الأموال دون إذنه، حسبما قال مصدر مطلع، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء السبت.

ووجه ترامب رسالة «غاضبة» إلى 3 هيئات في الحزب الجمهوري، يطالبها بالتوقف عن استخدام اسمه وشبهه في جمع التبرعات، حسبما أكد المصدر.

وتم إرسال رسائل الكف والمنع، التي أفادت بها صحيفة «بوليتيكو» لأول مرة، الجمعة إلى اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ولجنة الكونغرس الجمهورية الوطنية، ولجنة مجلس الشيوخ الجمهورية الوطنية التي استخدمت ترامب في نداءات جمع الأموال.



وأرسلت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الجمعة، على سبيل المثال نداء بالبريد الإلكتروني يقول «الموعد النهائي لإضافة اسمك إلى بطاقة شكر الرئيس ترامب الرسمية يحل بعد ست ساعات فقط»، مشيرة إلى «مدى صعوبة عمله في سبيل تقوية روابط العائلات الأميركية».

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أيضًا أن ترامب كان غاضبًا من أن تلك الجماعات قد تستخدم اسمه لدعم الجمهوريين الذين صوتوا لعزله في المرة الثانية قبيل رحيله عن البيت الأبيض.

وصوت 10 أعضاء جمهوريين في الكونغرس لعزل ترامب في مجلس النواب، وصوت 7 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لصالح الديمقراطيين لإدانة الرئيس السابق بتحريض العصابات التي اجتاحت مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

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