بابا الفاتيكان يُقبل علم العراق

المصدر: بغداد - متابعات

نشرت قناة السومرية نيوز، اليوم السبت، صورة توضح قيام بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، بتقبيل العلم العراقي.

ومن جانبها، قالت "روسيا اليوم" إن اللقطة حدثت خلال زيارة البابا إلى محافظة ذي قار، بجنوب العراق، وإلقائه كلمة بالقرب من مقام النبي إبراهيم هناك.

وزار البابا فرنسيس مدينة أور الأثرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق وأدى فيها صلاة موحدة بحضور ممثلين عن مختلف الأديان ومنظمات المجتمع المدني. ودعا الجميع إلى الصلاة من أجل الشرق الأوسط.

وأضاف في كلمة خلال لقاء الأديان والصلاة المشتركة في مدينة أور الأثرية: "يجب أن ندعو إلى تغيير مفهوم الكره إلى الحب، وأن نعمل معا من أجل التعايش المشترك السلمي، كما يجب أن نجعل للإنسانية قيمة أكبر".

وتابع: "العراق عانى من الحرب ومن الإرهاب، والإرهاب عندما هاجم العراق هاجم جزءا من التاريخ".

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