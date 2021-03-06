البابا فرنسيس يدعو المجتمع الدولي لتعزيز السلام في العراق والشرق الأوسط

المصدر: العراق- وام

دعا قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، المجتمع الدولي ان يقوم بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط.

وقال في كلمة له في قصر بغداد، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي له، "إني ممتن لإتاحة الفرصة لي للقيام بهذه الزيارة التي طال انتظارها الى هذه الأرض، مهد الحضارة".

وأضاف "على مدى العقود الماضية، عانى العراق من كوارث الحروب وآفة الإرهاب، ومن صراعات جلبت الموت والدمار".

وأشار إلى أن الانسانية يجب أن "تستمد العبر من التنوع العرقي والديني والثقافي". مشيرا الى أن التحديات المتزايدة تدعو الاسرة البشرية بأكملها في التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان.

من جانبه قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن الشعب العراقي ضحية حروب عبثية جرى خلالها اعدام وتغييب مئات الالاف من العراقيين بمختلف اديانهم.

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