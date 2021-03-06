السعودية تغلق 10 مساجد بعد ثبوت حالات «كورونا» بين المصلين

المصدر: الرياض - وكالات

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أمس، 10 مساجد، مؤقتاً، في خمس مناطق، بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، في بيان، أن «مجموع المساجد، التي تم إغلاقها خلال 26 يوماً، بلغ 218 مسجداً، فُتح منها 196، بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله».

وأوضحت الوزارة أن «المساجد المغلقة شملت: ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في مناطق القصيم والحدود الشمالية والشرقية، بالإضافة إلى مسجد واحد بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير».

وأشارت الوزارة إلى فتح ثمانية مساجد، منها ثلاثة في منطقة الرياض، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد واحد بمناطق الحدود الشمالية والباحة والجوف، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

من جهة أخرى، كشفت الأعداد التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية، أمس، استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، المسبب لمرض (كوفيد-19)، في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل إلى 384 إصابة،نصفهم في العاصمة الرياض.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها أمس، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة إلى 379 ألفاً و92 حالة مؤكدة، بزيادة 384 إصابة على المسجلة أول من أمس، والتي بلغت 375 حالة.

غير أن الوزارة قالت إنه «تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 369 ألفاً و922 حالة (98% من إجمالي الإصابات المسجلة)». كما أعلنت الوزارة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6519 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2651 حالة، منها 509 حالات حرجة.

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