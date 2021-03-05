إصابة 384 شخصا بكورونا خلال 24 ساعة بالسعودية نصفهم في الرياض

المصدر: الرياض - د.ب.أ

كشفت الأعداد التي أعلنتها وزارة الصحة السعودية، اليوم، استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، المسبب لمرض (كوفيد- 19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل إلى 384 إصابة نصفهم في العاصمة الرياض.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، اليوم، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في المملكة إلى 379 ألفا و92 حالة مؤكدة، بزيادة 384 إصابة عن المسجلة أول من أمس والتي بلغت 375 حالة.

غير أن الوزارة قالت انه "تم تسجيل 309 حالات تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 369 ألفا و922 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6519 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2651 حالة، منها 509 حالات حرجة.



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