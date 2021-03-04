الكويت تفرض حظراً للتجول بسبب زيادة إصابات «كورونا»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، اليوم، برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وذكر بيان للمجلس أن الحظر يشمل الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحاً، لمدة شهر كامل.

وقد سجلت الكويت قفزة قياسية في إصابات فيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي الإصابات خلال تلك الأيام 4466 حالة جديدة، و20 حالة وفاة.

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