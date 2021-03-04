أمير الكويت يتوجه إلى أميركا لإجراء فحوص طبية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، إلى الولايات المتحدة الأميركية لإجراء الفحوص الطبية المعتادة، حسب وكالة الأنباء الكويتية التي لم تورد مزيداً من التفاصيل.

وقبل مغادرة أمير الكويت أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، ودعا الشيخ نواف، أعضاء الحكومة الجديدة إلى سرعة الإنجاز والعمل لخلق الفرص للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وشدد على «ضرورة الانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق ما ينشده أبناء الشعب».

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