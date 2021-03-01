الخاجة يصل تل أبيب ويلتقي بوزير الخارجية الإسرائيلي

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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وصل سفير الدولة لدى إسرائيل، محمد الخاجة، اليوم الاثنين تل أبيب حيث التقى بوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي.

وقال السفير الخاجة في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيتويتر”: وصلت اليوم إلى تل أبيب كأول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل والتقيت بوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي حيث ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا والنمو الكبير الذي شهدته منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المجالات المختلفة.

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