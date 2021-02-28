هليكوبتر روسية تهبط اضطراريا في الحسكة السورية

المصدر: موسكو - رويترز

ذكرت وكالات أنباء رسمية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الأحد إن طائرة هليكوبتر روسية من طراز مي-35 هبطت اضطراريا بسبب مشكلات فنية أثناء تحليقها فوق محافظة الحسكة في شمال سورية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيان لوزارة الدفاع «تم إجلاء الطاقم إلى المهبط سريعا. ليس هناك خطر على حياة أي من الطيارين».

وأضافت أن الطائرة لم تصب بأي نيران.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية السورية ذكرت في وقت سابق أن طائرة هليكوبتر روسية سقطت في محافظة الحسكة قرب تل تمر.

وهذا الموقع قريب من قاعدة روسية تُسير منها روسيا دوريات مشتركة وفق اتفاق تركي-روسي في 2019 أتاح لموسكو توسيع نفوذها في المنطقة.

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