«خناقة» بين نائبين برلمانيين بحضور وزير النقل المصري بالمنصورة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

نشبت مشادة كلامية بين عضو مجلس النواب المصري عن مدينة المنصورة النائب أحمد الشرقاوى، وبين عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الدقهلية النائب طارق عبدالهادى، خلال زيارة وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، لوضع حجر أساس مشروع «تحيا مصر المنصورة» حيث تدخل الوزير لفض المشادة بينهما.

وكان النائب أحمد الشرقاوي، وجه حديثه لوزير النقل خلال مؤتمره الصحافي، بحديقة «الهابي لاند» يطالبه خلالها بضرورة الحفاظ على حدائق المدينة وحمايتها من التدمير عقب الإعلان عن إنشاء فندق ومبانى على قصر ثقافة المنصورة وحدائق عروس النيل والهابى لاند وصباح الخير يا مصر.

وأكد الشرقاوي أن الحفاظ على المساحات الخضراء مطلب أبناء محافظة الدقهلية لأنها المتنفس الوحيد لهم، واستشهد النائب الخراب الذي طال حديقة الحيوان وحديقة شجرة الدر حيث يقوم محافظ الدقهلية بإنشاء محلات عليها.

وتدخل النائب طارق عبد الهادى، قائلا: «الحدائق دي خرابة وكانوا فين النواب السابقين اللي بيتكلموا دلوقتي وهى خرابة.. إحنا موافقين على المشروع».

وانفعل الشرقاوي ردا على عضو الشيوخ قائلًا: «طول عمرنا مع الناس ونقلنا مطالب الناس وبنحل مشاكل الناس لكن أنت أصلا مش نائب عن الناس، وبرافو عليك أنت إن شاء الله كده هتوصل»، فرد عليه عبدالهادى قائلا: «احترم نفسك».

وتدخل وزير النقل حسب "المصري اليوم" لفض المشادة بين النائبين، وطالب النائب وحيد قرقر عضو مجلس النواب عن بلقاس بعقد لقاء بين وزير النقل وجميع نواب الدقهلية بمكتبه الأسبوع المقبل، مؤكدا أن كل المشاريع في الدقهلية نفذها النواب القدامى ولا يحق لنائب الشيوخ أن يتحدث عنهم بشكل غير لائق.

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