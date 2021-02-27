خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً ببايدن

المصدر: الرياض - وام

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هنأ جو بايدن بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين وبايدن، خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما، ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر العاهل السعودي، في هذا الصدد، الرئيس الأميركي على التزام الولايات المتحدة الأميركية بالدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات، وتأكيده أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وأثنى الرئيس الأميركي على دعم السعودية لجهود الأمم المتحدة للوصول الى هدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن. فيما أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

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