البحرين وإسرائيل تؤكدان أهمية المشاركة الإقليمية في مفاوضات إيران

المصدر: المنامة - وكالات

أكد ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي جرى بينهما أمس، على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

ووفقاً لوكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد تم خلال الاتصال التأكيد على «أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وعلى أن تشمل هذه المفاوضات موضوعات أوسع، لما لذلك من دور مهم في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة».

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي، وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت الصفحة الرسمية لنتنياهو على موقع «فيس بوك»، أن ولي العهد البحريني كرر دعوته إلى نتنياهو لزيارة البحرين، وأنه تم الاتفاق على أن يزور رئيس الوزراء المملكة في أول فرصة، كما نقلت عن ولي عهد البحرين القول إنه معني بالنظر في إمكانية انضمام البحرين إلى الاستثمار في مصنع للقاحات من المخطط إقامته في إسرائيل.

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