البحرين وإسرائيل تؤكدان على أهمية المشاركة الإقليمية في أية مفاوضات بشأن نووي إيران

المصدر: المنامة - د ب أ

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرين رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم الخميس، على أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.

ووفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا) فقد تم خلال الاتصال التأكيد على "أهمية مشاركة دول المنطقة في أية مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع، لما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وتم خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين.

كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت الصفحة الرسمية لنتنياهو على موقع "فيسبوك" أن ولي العهد البحريني كرر دعوته لنتنياهو لزيارة البحرين، وأنه تم الاتفاق على أن يزور رئيس الوزراء المملكة في أول فرصة وفقا لوضع تفشي كورونا.

كما نقلت عن ولي عهد البحرين القول إنه معني بالنظر في إمكانية انضمام البحرين إلى الاستثمار في مصنع للقاحات من المخطط إقامته في إسرائيل بمشاركة دول أخرى.

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