20 حالة إصابة جديدة بـ «كورونا» في هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ - د.ب.أ

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في هونغ كونغ لليوم الثالث على التوالي، أمس، حيث تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة، فيما ألمح مسؤولون كبار إلى احتمال إعادة فتح حدود المدينة، إذا تم تلقيح عدد كافٍ من السكان، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية ومقرها هونغ كونغ.

جاءت الزيادة في حالات الإصابة، مقارنة بتراجع وصل إلى ثماني حالات يوم الخميس الماضي، في أعقاب تحذير من عالم الأوبئة البارز، البروفيسور، غابريل ليونغ، الذي قال إن معدل تكاثر الفيروس -وهو عدد الأشخاص الذين يمكن لشخص مصاب أن ينقل الفيروس إليهم- ارتفع لأربعة أيام على التوالي ليصل إلى 0.67.

وقال رئيس فرع الأمراض المعدية بمركز حماية الصحة تشانغ شوك-كوان، إنه بالنسبة لبعض الحالات، ليس لديها مصدر معروف، لا يمكننا أن نؤكد ما إذا كانت متعلقة بالعام القمري الجديد أم لا.

وأضاف «من الصعب القول ما إذا كانت هناك عودة في ارتفاع حالات الإصابة أم لا. مازال يتعين علينا المراقبة».

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