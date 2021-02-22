مقتل 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في نيجيريا

المصدر: لاغوس - د.ب.أ

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية النيجيرية، أمس، في العاصمة أبوجا، ما أسفر عن مقتل كل الأفراد السبعة الذين كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية إبيكونل دارامولا، إن الطائرة تحطمت لدى عودتها إلى مطار أبوجا، بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك وهي في طريقها إلى قاعدة مينا.

وأضاف «المسعفون كانوا في موقع الحادث، لكن للأسف، كل الأفراد السبعة على متنها توفوا».

وتابع المتحدث أن رئيس هيئة أركان القوات الجوية إسياكا أولادايو، أمر بإجراء تحقيق فوري في تحطم الطائرة وهي من طراز «بيتشكرافت كنيغ أير بي 350 آي».

ومينا، حيث كانت الطائرة في طريقها إليها، هي قاعدة لمهمة بحث وإنقاذ بالتنسيق مع القوات الجوية النيجيرية وهيئات أمنية، للطلبة والعاملين بكلية العلوم الحكومية «كاغارا». وتم اختطاف 42 شخصاً من جانب مسلحين اقتحموا المجمع الدراسي الأربعاء الماضي.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة التي تحطمت كانت متجهة إلى مينا للمشاركة في مهمة البحث والإنقاذ.

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