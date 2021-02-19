مصر.. زلزال بقوة 4.6 درجات بالصحراء الغربية

المصدر: القاهرة - وام

سجلت محطات الشبكة المصرية للزلازل صباح اليوم هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر جنوب غرب الصحراء الغربية وعلى بعد 300 كم شمال غرب مدينة أبوسمبل بأسوان.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، في بيان، إن إحداثيات الهزة الأرضية وقعت على خط عرض 22.91 درجة شمالًا، وخط طول 28.71 درجة شرقًا، وعلى عمق 12 كم.. لافتًا إلى أنه لم يرد إلى المعهد أي بلاغ عن حدوث إصابات أو خسائر في المنشآت حتى الآن جراء تلك الهزة.

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