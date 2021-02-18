الكويت: 8 حالات وفاة وإصابة 978 بكورونا

المصدر: الكويت - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 181484 في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل لإجمالي حالات الوفيات 1027.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحافي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغ 153 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وعن حالات الشفاء، قال السند أنه تم تسجيل 986 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 169406 حالة.

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