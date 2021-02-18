السعودية تجيز استخدام لقاح أسترازينيكا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت هيئة الغذاء والدواء السعودية إن المملكة أجازت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد-19.

وحسب بيان «الهيئة»، جاءت إجازة استخدام اللقاح والسماح باستيراده استناداً إلى البيانات المقدمة لها، التي تمت مراجعتها بجميع تفاصيلها وفق منهجية علمية دقيقة، وبناءً عليه ستبدأ الجهات الصحية في المملكة بإجراءات استخدام لقاح «أسترازينيكا» وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك كما ستقوم «الهيئة» بتحليل عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه.

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