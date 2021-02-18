ظهور زوجة الزعيم الكوري الشمالي علناً للمرة الأولى منذ أكثر من سنة

المصدر: سيؤول - أ.ف.ب

ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، للمرة الأولى علناً منذ أكثر من سنة، كما أفادت وسائل الإعلام الرسمية، أمس، منهية غياباً عزاه البعض إلى فيروس كورونا، وآخرون إلى حمل محتمل.

وهي إلى جانب شقيقة زوجها كيم يو جونغ، إحدى النساء الأكثر ظهوراً في النظام المعزول، الذي لايزال ذكورياً إلى حد كبير.

ورافقت ري سول جو التي يقدر أنها في الثلاثينات من العمر، زوجها إلى حفل موسيقي في ذكرى مولد والد الزعيم الحالي وسلفه كيم جونغ إيل.

وذكرى مولد ثاني زعيم من سلالة كيم، يعرف بأنه «يوم النجمة التي تلمع»، وهو من أبرز الأعياد في كوريا الشمالية.

ونشرت صحيفة «رودونغ سينمون» الرسمية صوراً للزوجين وهما يبتسمان ويصفقان للفنانين الذين كانوا يؤدون عرضاً في مسرح مانسوداي للفنون في بيونغ يانغ.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأنه «حين دخل الأمين العام إلى المسرح مع زوجته ري سول جو على وقع موسيقى الاستقبال، صفق له جميع الحاضرين» ترحيباً.

وفي الصور التي نشرت لم يكن أي من الحاضرين يضع كمامة.

ولم تظهر ري سول جو علناً منذ يناير 2020 حين شاركت في حفل مرتبط برأس السنة القمرية.

وغيابها أثار تكهنات كثيرة حول وضعها الصحي، فقد تساءل البعض ما إذا كانت معزولة لحماية نفسها من فيروس كورونا أو ما إذا كانت حاملاً.

وللزوجين ثلاثة أطفال.

وري سول جو هي مغنية سابقة ناجحة، وظهرت علناً إلى جانب كيم في 2012.

• في الصور التي نشرت لم يضع أيٌّ من الحاضرين كمامة.

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