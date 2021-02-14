العراق يفرض حظر التجوال ليلاً للحد من انتشار «كورونا»

المصدر: بغداد - د.ب.أ

قرّرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، أمس، فرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءً لغاية الخامسة صباحاً بدءاً من الـ18 من الشهر الجاري، في إطار الإجراءات الحكومية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما قرّرت اللجنة العليا في ختام اجتماعها أمس، استثناء وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار من حظر التجوال.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيمنع إقامة مجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، وإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الآذان. وقرّرت اللجنة منع إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها ابتداء من 15 فبراير الجاري حتى إشعار آخر.

وأوضحت اللجنة أن طلاب المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية سيتلقون دروسهم إلكترونياً اعتباراً من يوم 18 فبراير الجاري، باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

ونوهت اللجنة بأنه سيتم إغلاق مراكز التدليك والتجميل لمدة أسبوعين.

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